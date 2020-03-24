Erzurumsporlu eski futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu
Daha önce Erzurumspor'da futbol oynamış Yusuf Duruk'un, Hatay'da askerlik vazifesini yaptığı sırada şehit olduğu açıklandı
|24 Mart 2020 18:31
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TFF 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü aktardı.
Erzurumspor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "
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