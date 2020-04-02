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Kamu Denetçiliği Kurumu üç aydır karar yayımlamıyor!

2020 yılında tüm kararların yayımlanacağı açıklanmasına rağmen, vatandaşın avukatlığını üstlenen Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği kararların bir tanesini bile bu yıl duyurmadı!
 02 Nisan 2020 14:02
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Kamu Denetçiliği Kurumu üç aydır karar yayımlamıyor!

Hatırlanacağı üzere, Kamu Denetçiliği Kurumu verilen tavsiye kararlarına uymayan üç kurumu (Çanakkale Biga, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu) 16 Ocak 2020 tarihinde TBMM'ye çağırarak, söz konusu kararlara riayet etmediği için şikayet etmişti. Bunun üzerine, üç kurum verilen tavsiye kararlarına uyacaklarını bildirmişlerdi.

Söz konusu toplantıda aynı zamanda Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Sayın Şeref MALKOÇ, önceki yıllarda kurumun internet sitesine sadece emsal kararları koyduklarını, fakat 2020 yılından itibaren bütün aldıkları kararları siteye koyacaklarını ifade etmişti.

Ancak, Mart ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde Kamu Denetçiliği Kurumu bırakın bir tane emsal karar koymayı, bu süreçte aldığı ne dostane çözüm ne de tavsiye kararlarından birini kurum internet sayfasından duyurmamıştır.

Ombudsmanın vatandaşın avukatlığını üstlendiği gibi, kamu veya kamu hizmeti gören tüm kurumların alacakları kararlara da örnek olduğundan idarelerce sıklıkla takip edilmektedir. Kurumlar herhangi bir konuda kurumun verdiği tavsiye kararlarını inceleyerek, hatalı işleme ya da yoruma bağlı konularda KDK kararlarına uygun şekilde hareket etmeye gayret etmektedirler.

Dolayısıyla, KDK'nın aldığı her kararın paylaşılması aslında kendisine gelebilecek her keyfi ve hatalı işlemi azalttığı gibi vatandaşın da idari işlemlerden memnuniyetini arttırmaktadır.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Sayın Şeref MALKOÇ'un ifade ettiği üzere isabeti yüksek ve verilen tavsiyelere uyulan karar sayısı her geçen gün artarken, kurumlara rehberlik etmesi ve vatandaşlara da duyurulması açısından gerek dostane gerekse tavsiye kararlarının tamamının web sayfası üzerinden paylaşılması büyük önem arz etmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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