Kamu Denetçiliği Kurumu üç aydır karar yayımlamıyor!
|02 Nisan 2020 14:02
|Yazdır
Hatırlanacağı üzere, Kamu Denetçiliği Kurumu verilen tavsiye kararlarına uymayan üç kurumu (Çanakkale Biga, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu) 16 Ocak 2020 tarihinde TBMM'ye çağırarak, söz konusu kararlara riayet etmediği için şikayet etmişti. Bunun üzerine, üç kurum verilen tavsiye kararlarına uyacaklarını bildirmişlerdi.
Söz konusu toplantıda aynı zamanda Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Sayın Şeref MALKOÇ, önceki yıllarda kurumun internet sitesine sadece emsal kararları koyduklarını, fakat 2020 yılından itibaren bütün aldıkları kararları siteye koyacaklarını ifade etmişti.
Ancak, Mart ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde Kamu Denetçiliği Kurumu bırakın bir tane emsal karar koymayı, bu süreçte aldığı ne dostane çözüm ne de tavsiye kararlarından birini kurum internet sayfasından duyurmamıştır.
Ombudsmanın vatandaşın avukatlığını üstlendiği gibi, kamu veya kamu hizmeti gören tüm kurumların alacakları kararlara da örnek olduğundan idarelerce sıklıkla takip edilmektedir. Kurumlar herhangi bir konuda kurumun verdiği tavsiye kararlarını inceleyerek, hatalı işleme ya da yoruma bağlı konularda KDK kararlarına uygun şekilde hareket etmeye gayret etmektedirler.
Dolayısıyla, KDK'nın aldığı her kararın paylaşılması aslında kendisine gelebilecek her keyfi ve hatalı işlemi azalttığı gibi vatandaşın da idari işlemlerden memnuniyetini arttırmaktadır.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Sayın Şeref MALKOÇ'un ifade ettiği üzere isabeti yüksek ve verilen tavsiyelere uyulan karar sayısı her geçen gün artarken, kurumlara rehberlik etmesi ve vatandaşlara da duyurulması açısından gerek dostane gerekse tavsiye kararlarının tamamının web sayfası üzerinden paylaşılması büyük önem arz etmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2 il belediyesi sosyal medya hesaplarını askıya aldı
02 Temmuz 2020 09:11
|7 yılda 44 bin 521 elektronik kelepçe
02 Temmuz 2020 08:41
|Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
02 Temmuz 2020 07:54
|Obezite ameliyatı için yeni kurallar
02 Temmuz 2020 07:21
|Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
01 Temmuz 2020 23:31
|Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı
01 Temmuz 2020 23:19
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı
01 Temmuz 2020 22:34
|Gergedan böceğini toplayanlara 73 bin 747 lira ceza
01 Temmuz 2020 22:10
|Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor
01 Temmuz 2020 21:56
|Erzurum Şehir Hastanesinde Türk malı solunum cihazları devreye girdi
01 Temmuz 2020 20:39