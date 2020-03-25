Manisa'ya şehit ateşi düştü
|25 Mart 2020 22:50
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesine acı haber verildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine şehit ateşi düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında teröristlerce girilen çatışmada havan atışı nedeniyle Uzman Onbaşı Onur Karakaya şehit düştü. 22 yaşındaki Karakaya'nın annesi Ümmü ile babası İbrahim Karakaya'ya acı haber verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri tarafından aileye haber verilmesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri de kapıda hazır bekletildi. Acı haberin ardından babaocağına Türk bayrağı asıldı. Öte yandan acılı aileye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğü psikologları tarafından da destek verildi.
Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin 3 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
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