Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç koronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasına ve ertelenen YKS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Saraç'ın konuşmasından öne çıkanlar,

Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.

YKS'yi ise sorulacak sorular ile ilgili, MEB ile uyum içinde şekillenecektir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsunlar. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sınavlar gibi olacak ve YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak.