KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
|27 Mart 2020 11:25
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ÖSYM 2020'nin sınav takvimini yeniden belirledi.
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri 6 Eylül'de yapılacak.
Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de. ÖABT de 20 Eylül'de yapılacak.
KPSS Önlisans 25 Ekim'de, Ortaöğretim ise 22 Kasım'da yapılmasına karar verildi.
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