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Bağlı'nın rektörlük görevi aldığı cezalar nedeniyle sona erdi

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mazhar Bağlı'nın rektörlük görevi, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen birden fazla disiplin cezası nedeniyle bugün sona erdi.
 26 Mart 2020 15:14
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Bağlı'nın rektörlük görevi aldığı cezalar nedeniyle sona erdi

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mazhar Bağlı'nın rektörlük görevi, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen birden fazla disiplin cezası nedeniyle bugün sona erdi.

Prof.Dr. Bağlı'nın üniversitede yaptığı usulsüz bazı işlemlere ilişkin hakkında YÖK tarafından daha önceden soruşturma başlatılmıştı.

Mazhar Bağlı Kimdir?

Prof. Dr. Mazhar Bağlı; 1965 yılında Şanlıurfa, Halfeti'de doğdu. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi'nde Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesinde doktora yaptı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Öğretim Üyeliği yaptı. Kanada Toronto Üniversitesinde, ABD Houston Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Yayınlanmış 8 adet eseri ve yurtiçi ve yurt dışında 50'nin üzerinde makale ve tebliği olan Bağlı, evli ve Esra Dicle ile Ahmet Emre adında iki çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
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