30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
|26 Mart 2020 17:55
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Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazısı.
Gönderilen resmi yazıya göre;
1- Öğretmen ve yöneticiler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacaktır.
2- Öğretmen ve yöneticiler, toplu sözleşme hükmü gereğince mali haklarını (ek dersler dahil) alacaktır.
3- 30 Nisan'a kadar, eğitim kurumu yöneticilerinden birisi okulda bulunacaktır.
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