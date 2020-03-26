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30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen mali haklarına dair bir yazı yayımladı
 26 Mart 2020 17:55
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30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazısı.

Gönderilen resmi yazıya göre;
1- Öğretmen ve yöneticiler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacaktır.
2- Öğretmen ve yöneticiler, toplu sözleşme hükmü gereğince mali haklarını (ek dersler dahil) alacaktır.
3- 30 Nisan'a kadar, eğitim kurumu yöneticilerinden birisi okulda bulunacaktır.

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