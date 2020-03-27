1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 74 yaşındaki Kemal Konca'ya kötü davrandığı anların yer aldığı görüntüleri tepki çeken polis memuru, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi.
 27 Mart 2020 00:40
Yazdır
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 74 yaşındaki Kemal Konca'ya kötü davrandığı anların yer aldığı görüntüleri tepki çeken polis memuru, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi.

Olayın ardından haberlere yansıyan görüntüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Valiliğince yapılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memuru B.Y'nin kötü davrandığı kişinin 74 yaşındaki Kemal Konca olduğunu tespit etti.

Konca'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde yaşadığının belirlenmesinin ardından kötü davrandığı Konca'nın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Yaşlı amcaya kötü davranan polis açığa alındı

Konca'nın da yaşananları anlayışla karşıladığı, olay günü 3 misafirini yolcu etmek için otogara gittiğini, valizleri fazla olduğu için terminalden ayrılamadığını belirttiği kaydedildi.

Daha sonra Konca'yı evinde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konca ile bir süre sohbet eden Uslusoy, polisin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladığı belirtildi.

- Olay

22 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün terminale giden 74 yaşındaki Kemal Konca ile terminaldeki polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşanmıştı.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden olmuş; Manisa Valiliği, hakkında soruşturma başlattığı polis memurunu görevinden uzaklaştırmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Profesör önce yazdı, panik yarattı, sonra da sildi
25 Mart 2020 12:02		 Zabıta ekipleri vatandaşlara müzikle moral verdi
25 Mart 2020 00:05
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs testi negatif çıktı
24 Mart 2020 17:42		 Yargıtay'ın yeni başkanı Mehmet Akarca oldu
24 Mart 2020 16:29
Yargıtay Başkanı emekli oldu
23 Mart 2020 16:31		 Manisalı doktor: Korkuyoruz ama korkumuzu bir yana atıp mücadele ediyoruz
23 Mart 2020 15:31
Veteriner hekimler virüs aşısı için göreve hazır
23 Mart 2020 11:26		 KKTC Başbakanı'nın doktor kızı, gönüllü olarak çalışıyor
22 Mart 2020 16:44
Doktor çift 'corona cover' söyledi, sosyal medya sallandı
22 Mart 2020 16:13		 Katipte koronavirüs çıktı, aynı bölümdeki mahkemeler kapatıldı
22 Mart 2020 14:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:55 - İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı00:53 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:40 - Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi00:38 - İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor00:25 - ABD, vaka sayısında Çin'i geçti00:01 - 27 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - ABD'de korkutan koronavirüs tahmini: 4 ayda 81 bin kişi ölecek23:54 - BDDK: Çağrı merkezi personeli istihdamı artırılmalı23:45 - Prof. Ateş Kara: Alınan tedbirlere uymuyoruz23:44 - İçişleri Bakanlığından semt pazarları için genelge
23:42 - Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı ülkelere ortak mücadele çağrısı23:33 - Üsküdar'da yasaklandı, Karaköy'de manzara değişmedi23:28 - Sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı23:23 - Koronavirüse karşı D vitamininde 'denge' uyarısı23:18 - 'Gıda ve temizlik malzemesi ile ilaç depolamaktan kaçının'23:13 - Yurt dışından gelen 168 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi23:07 - Sokağa çıkma yasağı uygulayan AB ülkesi var mı? İşte tablo22:58 - Bakan Varank'tan 'evinde kalanlara' hediye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
ABD, vaka sayısında Çin'i geçti
27 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
ABD'de korkutan koronavirüs tahmini: 4 ayda 81 bin kişi ölecek
İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayenizde 1
44 yaşındaki banka çalışanının corona virüsten ölmesi 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
pangolin 1
corona virüsü 1
dark 2
Yök'ün bahar dönemini iptal etmesi 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 5
SON İLANLAR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam