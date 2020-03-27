Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
|27 Mart 2020 11:47
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Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, merakla beklenen 2 bin 153 kadronun hangi tarihlerde atamasının yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.
Pakdemirli, toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı.
Atamaların 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli "Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız.
Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
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