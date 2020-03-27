Fenerbahçe'de 4 kişide daha koronavirüs çıktı
|27 Mart 2020 15:07
|Yazdır
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun sporcu, kadro ve idari ekibinde gerçekleştirilen kontroller sonucunda Kovid-19 bulgularına rastlanması nedeniyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkiklerin yerine getirildiğini ve alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği belirtilerek, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi.
Bir idari çalışan dışında hiçbir oyuncunun ya da çalışanının hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablonun söz konusu olmadığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:
"Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir. Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir. Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray'da bir kişide daha koronavirüs çıktı
27 Mart 2020 12:26
|Koronavirüs, Kayserispor'a da sıçradı
27 Mart 2020 12:05
|Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
26 Mart 2020 18:51
|İtalya'da 16 yıl önce açılan koronavirüs pankartı!
26 Mart 2020 12:48
|Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
25 Mart 2020 20:34
|Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testleri negatif çıktı
25 Mart 2020 18:57
|Ali Koç'tan koronavirüs açıklaması
25 Mart 2020 18:28
|Fenerbahçeli bir futbolcuda virüs bulgularına rastlandı
25 Mart 2020 16:03
|Yönetim kararını verdi! İşte yeni teknik direktör...
25 Mart 2020 08:15
|Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonucu belli oldu
24 Mart 2020 18:45