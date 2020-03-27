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İçişleri Genelgesi yayımlandı: Bu hafta sonundan başlamak üzere park, mesire yeri, sahil kenarlarında dolaşmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbileri Kapsamında "Park, Mesire, Piknik" Alanları İle İlgili Yeni Bir Genelge Gönderdi
 27 Mart 2020 20:25
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İçişleri Genelgesi yayımlandı: Bu hafta sonundan başlamak üzere park, mesire yeri, sahil kenarlarında dolaşmak yasaklandı

Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklanacak

Bu karar il ve ilçelerin durumuna göre hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası ya da Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine bir genelge daha gönderdi.

Genelgede, sosyal izolasyonu sağlamak için birçok tedbir alındığı ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı dikkat çekilerek, ancak illerde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşların virüsün etkisi alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olduklarının gözlemlendiği belirtildi.

Genelgede, koronavirüsün 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları daha çok etkilemekle birlikte tüm yaş gruplarındaki insanların sosyal hareketlilikle virüsün yayılmasını hızlandırdığına dikkat çekildi.

Hafta sonlarında vatandaşların sahil bantları, mesire, piknik, alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirten Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

- 28-29 Mart 2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklanacak. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.

İkaz anonsları yapılacak

İl/ilçelerde vali ve kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak.
Kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacak.

Söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 72'inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınacak. İl ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Memurlar.Net
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