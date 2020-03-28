Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
|28 Mart 2020 02:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verdi. Yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Karaismailoğlu, Bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Adil Karaismailoğlu kimdir?
Doğum yeri: Trabzon
Doğum tarihi: 19.05.1969
Öğrenim: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi
ÖNCEKİ GÖREVİ
Mayıs 1995'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başlayan Karaismailoğlu. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.
2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.
23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı. Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştır.
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Evli - 2 çocuk babası
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