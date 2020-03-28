1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak

THY, gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağını açıkladı
 28 Mart 2020 12:00
Yazdır
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.

İstanbul

Ankara

Samsun

Trabzon

Erzurum

Van

Diyarbakır

Malatya

Gaziantep

Kayseri

Konya

Adana

Antalya

İzmir

Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi uzatıldı
28 Mart 2020 10:58		 THY iç hat seferlerini sınırlandırdı
28 Mart 2020 09:40
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
28 Mart 2020 08:11		 İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
28 Mart 2020 02:43
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
28 Mart 2020 01:42		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Mart 2020 00:26
Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı
27 Mart 2020 22:44		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
27 Mart 2020 22:10
İçişleri Genelgesi yayımlandı: Bu hafta sonundan başlamak üzere park, mesire yeri, sahil kenarlarında dolaşmak yasaklandı
27 Mart 2020 20:25		 Bakan Soylu: Otobüs seyahatlerine kısıtlama getireceğiz
27 Mart 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:09 - 'Şeker fabrikalarını satanlar, pancarın küspesine muhtaç oldular'13:01 - Prof Taşova: Adana'da virüs daha çabuk kırılabilir...12:53 - Anadolu Üniversitesi'nden açıköğretim öğrencilerine uyarı12:48 - Mehmet Öz ve Nusret'ten canlı yayın: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız12:44 - Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı12:21 - 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasını devreye alıyoruz'12:11 - Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı12:08 - Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti12:00 - THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak11:52 - Huzurevlerinde 'Takip İzleme Birimleri' kuruldu
11:47 - Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı11:43 - Ankara Büyükşehir salgına destek için faturalandırma düzenlemesi11:40 - Virüs'e karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım Bakanlığından destek11:38 - 'Kendirli' neden karantinaya alındı?11:36 - Prof. Göka: Sakin kalmak bağışıklığı artırır11:34 - 'Evde kal', 'Hayat eve sığar' yazıları polis araçlarının tepe lambalarında11:32 - Adalet Bakanlığı, eşi sağlık personeli olanlara izin verdi11:29 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 597 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Turhan'ı görevden aldı
İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
Dört Valilik daha serbest kıyafet uygulamasına geçti
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
Sağlık Bakanlığından sağlık raporlarına dair 10 maddelik genelge
4 Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri yayımlandı
THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
10 adımda, İşkur'un sitesinden, işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?
İnfaz indiriminde 'başa' dönülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 1
27.03.2020 mansur yavaş'in attigi tweet 4
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
Koronavirüs covid-19 Dünya Haritası 3
elinde telefonla uyumak 1
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 4
corona virüs vaka sayısı 3
ücretini atatürk ödedi 5
SON İLANLAR
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam