THY, yurt içinde sadece 14 yere uçuş yapacak
THY, gece yarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacağını açıkladı
|28 Mart 2020 12:00
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THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız."
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