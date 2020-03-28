'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberi yalanlandı
Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili, "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberinin doğru olmadığını bildirdi.
|28 Mart 2020 14:30
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Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili, "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberinin doğru olmadığını bildirdi.
Kaymak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde "Samsun'da süper bulaştırıcı var" başlıklı haber yer aldığını belirtti.
Haberin doğru olmadığına işaret eden Kaymak, "İlimizde böyle bir durum yaşanmamıştır. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde lütfen resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmeyelim." ifadesini kullandı.
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