MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak

Koronavirüs'ün yarattığı kriz sonrasında her gün yeni bir tedbir açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı şuan için eğitim öğretim faaliyetlerine Nisan sonuna kadar son vermiş durumdadır, duruma göre bu süre uzatılacaktır.

Bakanlık bugün çok önemli yeni bir resmi yazı yayımladı. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, yaşanan kriz ortamı da gözönüne alınarak, şu etkinliklerin iptal edildiği açıklandı:

- Destekleme ve yetiştirme kursları,

- ilkokullarda yetiştirme programları,

- evde eğitim hizmetleri,

- destek eğitim odası uygulamaları,

- öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri,

- planlama ve bakım-onarım görevi,

- işletmelerde meslek eğitimi,

- belleticilik görevi,

- ders dışı eğitim çalışmaları,

- hizmet içi eğitim,

- kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri

- ile tam gün tam yıl eğitim, ikili öğretim uygulamaları



Bu etkinlikler iptal edildiği için, 1 Eylül 2020 tarihine kadar, bu etkinliklere dayalı ek ders ödemeleri yapılmayacaktır.

Resmi yazıya göre, tüm öğretmenlere 30 Mart 2020 itibariyle sadece müfredat kapsamında işledikleri (okul haftalık ders çizelgesine göre işlenen) dersleri maaş ve ek ders kapsamında sayılacak ve bunların ücreti ile hazırlık planlama ücretleri ödenecektir.

Memurlar.net olarak, Milli Eğitim Bakanlığının, yapılmayan etkinlikler için dahi ek ders ödemesi yapılması gerektiren uygulamayı sonlandırmasını yerinde bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz

İŞTE RESMİ YAZI

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