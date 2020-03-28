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Öğretmenlerden, bazı ek derslerin kesilmesi kararına destek

MEB'in, bazı etkinliklere ek ders ödenmeyeceği yönündeki kararına öğretmenlerden destek geldi
 28 Mart 2020 18:30
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Öğretmenlerden, bazı ek derslerin kesilmesi kararına destek

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yayımladığı bir yazıyla, DYK, İYEP gibi bazı etkinliklere dayalı uygulamaların iptal edildiği bu nedenle de 1 Eylül'e kadar bu etkinliklere dayalı ek ders ödemelerinin yapılmayacağını açıklamıştı.

Memurlar.net'in ilgili haberine yazılan yorumlara göre, öğretmenler Bakanlığın bu uygulamasını desteklemektedir.

İşte bazı yorumlar:

İnternettin Hoca81
Devletimiz var olsun yeter hiç kimse ekders beklentisinde değil zaten yine herkes isini yapiyor elbet.Eba aktif olarak öğretmenlerimiz tarafindan kullanılıyor.Destekleme kursu için bence de ekders odenmemeliydi iyi oldu.Umarim süreç en kisa zamanda sona erer ve herkes okuluna öğrencilerine kavuşur.

revanicocuk
Ben normal ek dersimin kesilmesine de razıyım. Gün dayanışma zamanı. Devletimiz sağolsun yeter.

sefercan-
olmayan yapılmayan bir dersin ödemesi de olmaz. hiçbir öğretmende bugünlerde ek ders beklentisi içine girmez

Anadoluevladı
Devletimiz var olsun güçlü olsun yeter bize.Zaten normal ek dersi veriyor.Bizler de uzaktan da olsa bu sürece katkı yapmaya çalışıyoruz.Yeterki bu sıkıntılar geçsin gerisi hallolur.

Hatice yazıcı A
Girmediğimiz dersin ek dersini almak insanın içine sinmiyor zaten. Bu zor zamanlarda evine ekmek götüremeyen insanlar varken ek ders beklemek öğretmen olarak bana ve meslektaşlarıma yakışmaz

salih1971
Doğru olan yapıldı,fiilen girilmeyen her türlü etkinlik ve kurslara ait ödemeler yapılmayacak.

dogan5875
Her kurumun fedakarlığa hazır olması gerekir. Biz öğretmenler bu fedakarlığı seve seve yaparız. Bunu başta millet vekilleri olmak üzere tüm bekleriz

Just-Trust
Kesinlikle doğru karar. Çünkü devletimizin şu zor zamanında girilmediği halde DYK kurs ücreti alma hususunda, daha doğrusu helal-haram noktasında ciddi çekincelerim vardı.
Memurlar.Net - Özel

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