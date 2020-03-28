İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.
|28 Mart 2020 21:38
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.İstanbul Valisi açıkladı: Artık o uygulamalar yasak
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Valisi açıkladı: Artık o uygulamalar yasak
28 Mart 2020 21:08
|Fahrettin Koca: Toplam 108 vatandaşımız hayatını kaybetti
28 Mart 2020 19:42
|Seyahat İzin Belgesi olmayanlara uçak bileti satılmayacak
28 Mart 2020 19:20
|Koronaviruse karşı en önemli silah: Güçlü bağışıklık sistemi
28 Mart 2020 17:58
|Belediye Başkanı'nın makam şoföründe koronavirüs çıktı
28 Mart 2020 17:22
|Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı koruyor mu?
28 Mart 2020 17:03
|Rusya, koronavirüs ilacını geliştirdiğini duyurdu
28 Mart 2020 16:18
|Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk
28 Mart 2020 16:11
|Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı
28 Mart 2020 15:43
|Gaziantep ve Elazığ'da, il dışına çıkışları yasaklandı
28 Mart 2020 14:02