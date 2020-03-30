Meclis esnek çalışacak: Gelmeyen vekil evden çalışacak
|30 Mart 2020 07:31
|Yazdır
AK Parti, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'de esnek çalışma sistemine gitmeye hazırlanıyor. Meclis'te 290 sandalyesi bulunan AK Parti çalışmalarda koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralını da dikkate alarak planlanan esnek çalışma çerçevesinde ayrı ayrı milletvekili grupları oluşturdu.
İLK GRUP 14 İLDEN
TBMM'nin önümüzdeki hafta yapacağı mesaide ortalama 80 milletvekilinden oluşan ilk grup hazır bulunacak. Söz konusu grupta Ankara dahil olmak üzere Aksaray, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat vekilleri çalışmalara katılacak.
GELMEYEN VEKİL EVDEN ÇALIŞACAK
Bu vekillerin yanı sıra İçişleri ve Adalet Komisyonu üyelerinin de hafta içinde TBMM'de yer almaları istendi. Çalışmalara katılmayacak vekillerden ise gerekli önlemleri alarak süreyi evlerinde geçirmeleri istendi.
BECAYİŞ MÜMKÜN
Planlamaya ilişkin AK Parti Grubu'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda uygulama konusunda şu bilgiler verildi: "Esnek çalışma sistemini bu hafta hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz listede genel kurulda görüşülecek olan bekçilik kanunu için İçişleri Komisyon üyelerimiz toplanması kuvvetli muhtemel, Adalet Komisyon üyelerimiz ve yakın il milletvekillerimizden oluşan 80 milletvekilimizle dengeli ve kısa çalışma programı planlıyoruz. Listede adı bulunan ancak çalışmalarımıza iştirak edemeyecek milletvekillerimiz varsa kendilerinin yerine listede adı bulunmayan fakat Ankara'da bulunan milletvekillerimizle becayiş yapabilir. Diğer milletvekillerimiz gerekli önlemlerini alarak, bu süreyi evlerinde geçirmelerini istirham ediyoruz."
Fazlı Şahan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul ve Ankara'ya iki büyük teşhis merkezi
30 Mart 2020 07:45
|Bölgesel karantinalar hükümetin gündeminde
30 Mart 2020 07:17
|'6-9 ayda aşıyı üretebiliriz'
30 Mart 2020 07:15
|Virüsün kamu yönetimine öğrettiği, öne çıkardığı kritik bilgiler
30 Mart 2020 07:02
|İzmir'de taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı
30 Mart 2020 05:58
|Çanakkale Eceabat'a ilçe dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak
29 Mart 2020 23:41
|Mersin'de polis, Kovid-19 riskine karşı sürücülerin ateşlerini ölçtü
29 Mart 2020 23:37
|Bozcaada-Geyikli feribot seferleri haftada iki güne düşürüldü
29 Mart 2020 23:15
|Emniyet, koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı
29 Mart 2020 23:00
|Jandarma yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor
29 Mart 2020 22:21