Meclis esnek çalışacak: Gelmeyen vekil evden çalışacak

AK Parti, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'de esnek çalışma sistemine gitmeye hazırlanıyor. Meclis'te 290 sandalyesi bulunan AK Parti çalışmalarda koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralını da dikkate alarak planlanan esnek çalışma çerçevesinde ayrı ayrı milletvekili grupları oluşturdu.

İLK GRUP 14 İLDEN

TBMM'nin önümüzdeki hafta yapacağı mesaide ortalama 80 milletvekilinden oluşan ilk grup hazır bulunacak. Söz konusu grupta Ankara dahil olmak üzere Aksaray, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat vekilleri çalışmalara katılacak.

GELMEYEN VEKİL EVDEN ÇALIŞACAK

Bu vekillerin yanı sıra İçişleri ve Adalet Komisyonu üyelerinin de hafta içinde TBMM'de yer almaları istendi. Çalışmalara katılmayacak vekillerden ise gerekli önlemleri alarak süreyi evlerinde geçirmeleri istendi.

BECAYİŞ MÜMKÜN

Planlamaya ilişkin AK Parti Grubu'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda uygulama konusunda şu bilgiler verildi: "Esnek çalışma sistemini bu hafta hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz listede genel kurulda görüşülecek olan bekçilik kanunu için İçişleri Komisyon üyelerimiz toplanması kuvvetli muhtemel, Adalet Komisyon üyelerimiz ve yakın il milletvekillerimizden oluşan 80 milletvekilimizle dengeli ve kısa çalışma programı planlıyoruz. Listede adı bulunan ancak çalışmalarımıza iştirak edemeyecek milletvekillerimiz varsa kendilerinin yerine listede adı bulunmayan fakat Ankara'da bulunan milletvekillerimizle becayiş yapabilir. Diğer milletvekillerimiz gerekli önlemlerini alarak, bu süreyi evlerinde geçirmelerini istirham ediyoruz."

Fazlı Şahan