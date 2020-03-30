Adım adım borçları yapılandırma rehberi
|30 Mart 2020 06:50
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Peki süreç nasıl işleyecek? İşte adım adım yapılandırma rehberi:
- Firma ve bireysel müşterilerin kredi taksiti, faiz ve anaparası 3 ay ertelenecek.
- Söz konusu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak.
- Mart, nisan ve mayısa ait borçlar ertelenecek. Kredinin nihai vadesi üç ay uzamış olacak.
- Ödemeler, haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
- Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit bölecek.
- Bazı özel bankalar hesaplanan faiz tutarının tamamını, 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite ekleyecek.
- Bazı bankalar ise; 12 veya 24 ay vadelerle ödeme imkanı sunacak.
- Başvurular, şubelere gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla yapılabilecek.
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