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Koronavirüsü yenen Galatasaray yöneticisi de taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı
 30 Mart 2020 14:30
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Koronavirüsü yenen Galatasaray yöneticisi de taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Yusuf Günay'dan da iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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İhlas Haber Ajansı
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