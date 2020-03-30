Erdoğan, Bilim Kurulu ile görüştükten sonra açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile ilgili değerlendirmelerin ardından ulusa seslenecek. Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile bugün videokonferans sistemi üzerinden toplantı yapacak. Son gelişmeleri değerlendirecek olan Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve önerilerini de alacak.
|30 Mart 2020 15:20
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ulusa seslenecek.
Erdoğan, videokonferans sistemi ile kabine üyeleri ile görüşecek.
Erdoğan, koronavirüsü sonrası her pazartesi kabine ile videokonferans sistemi üzerinden görüşüyordu. Erdoğan'ın, 13.30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısına da bağlanarak önerileri alması bekleniyor.
Toplantının ardından Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
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