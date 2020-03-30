İBB açıkladı: Cenaze sistemine hatalı verileri sehven biz girdik
|30 Mart 2020 16:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 28 Mart cumartesi günü Covid-19 sonucu Türkiye'de 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, ancak e-devlet üzerinden sadece İstanbul'daki vefat bilgileri sorgulandığında bu rakamın 20 olduğu görülmüştü.
Bu farklığı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından paylaşmış, hangi verinin doğru olduğunun açıklanması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunmuştu.
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINA RAĞMEN TARTIŞMA DEVAM ETTİ
Ağbaba'nın paylaşımının ardından geniş yankı bulan ve e-devlet siteminde yer alan ölüm oranları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahretin Koca, bakanlığın verilerinin doğru olduğunu, sosyal medyada yayınlanan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğin dile getirmişti.
Rakamlardaki farklılığa ilişkin çıkan tartışmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da dahil oldu. SÖZCÜ'ye konuşan Koç, bugüne dek covid-19'a bağlı gelen cenaze sayısının çok az olduğunu belirtti.
"TEDBİREN BULAŞICI HASTALIK YAZILDI"
Koç ölümlerle ilgili şunları söyledi:
* Bize tüm vakalar 'bulaşıcı hastalık' kodu ile geliyor. Bunlar için covid 19 olan vardır, covid 19'a benzer tablo ile ölen vardır. Covid 19 ön tanısı ile yatırılıp sonuçları çıkmadan başka nedenle ölenler vardır.
* Koah hastası ya da kalp hastasıdır ve covid-19'a benzer bir sonuçla ölmüştür. Bunların hepsi tedbiren 'bulaşıcı hastalık' olarak yazılır. Amaç insanların daha dikkatli olup korunmaları.
SEHVEN HEPSİ "COVİD-19" OLARAK GİRDİ
Cuma günü bu konuda istatistik tutmak için bir çalışma yapma kararı aldıklarını aktaran Koç sözlerini şöyle sürdürdü: ;
* Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) 'covid', (b) 'diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı.
* Sehven 'bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi 'covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata.
* Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur.
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