Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum
|30 Mart 2020 21:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümü
Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz.
"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı.
Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.
Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.
Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız.
Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz.
Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.
Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler.
Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.
Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz.
Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler.
Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum.
İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Kalın sağlıcakla...
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