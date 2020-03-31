Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
|31 Mart 2020 06:59
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Kocaeli'nde yaşayan ve kocası ile birlikte korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'ndee yaşayan 38 yaşındaki hamile kadın ve eşi kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen kadın hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kadın ise yapılan işlemlerinin ardından, ilçede bugün toprağa verildi.
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