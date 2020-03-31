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Malatya'da 4 mahalle karantina altında

Malatya'nın Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararının ardından bini aşkın kişinin yaşadığı ve giriş çıkışın yasaklandığı 3 mahallede jandarma önlem aldı.
 31 Mart 2020 10:28
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Malatya'da 4 mahalle karantina altında

Pazar günü şehir dışı ve yurt dışından Malatya'ya gelen bazı kişiler yakınlarının yaşadığı Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçelerindeki mahallelere gitti. Burada bir süre sonra yüksek ateş şikayetleri oluşan 5 kişi yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Yapılan kontrollerde 5 kişinin koronavirüs belirtilerine sahip olduğu görüldü ve testleri de pozitif çıkınca karantinaya alındı. Bu kişilerin bulunduğu Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi ile Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi de karantina altına alındı.

MAHALLELER GİRİŞ-ÇIKIŞA KAPATILDI

Gelişmelerin ardından Valilik, karantina kapsamında 3 mahalleye giriş ve çıkışları durdurdu. 14 günlük karantina uygulamasıyla mahallelere gelmek isteyenlere izin verilmezken, mahalleden farklı yerlere gitmek isteyenlerin bu talepleri de kabul edilmedi. Kimsenin girişine izin verilmeyen mahallelere sadece gün içerisinde kontrol için ambulanslarla sağlık ekipleri girebiliyor. Sağlık görevlileri de gün içerisinde mahallelerde bulunanların genel kontrollerini yapıp, rahatsızlığı bulunanları hastanelere sevk ediyor.

JANDARMADAN 'SOSYAL MESAFE'Lİ ÖNLEM

3 mahallede yaşayan vatandaşların karantina uygulaması kapsamında evlerinden ayrılmaması için görevlendirilen jandarma ekipleri de mahallelerin giriş ve çıkış noktalarında görev yapıyor. Yollarda barikat kuran ve mahallelere giriş ve çıkışı engelleyen jandarmaların, maske ve eldiven ile görev yaptığı, nöbet sırasında da sosyal mesafeye dikkat ederek birkaç metre aralıklarla durdukları görüldü.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI VEFA DESTEK GRUBU KARŞILIYOR

Karantina uygulaması nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Vatandaşların gün içerisinde talepleri toplanıp, ilçe merkezlerinden temin edildikten sonra mahalleye getirilerek teslim ediliyor. Öte yandan 65 yaş ve üzeri kişilerin de ihtiyaçları mahallede görevli jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Pütürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."

Malatya'da 29 Mart'ta Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ve Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi ile 30 Mart'ta da Hekimhan ilçesinde yer alan Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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