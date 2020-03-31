1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, mesai çıkışında evine gitmek için ücretsiz binmek istediği otobüs şoförü tarafından 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten indirildiğini öne sürdü.
 31 Mart 2020 12:44
Yazdır
'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Kardeş, dün akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy'e geldi. Burada evinin ihtiyaçlarını karşılayan Tolgahan Karadaş, durağa yaklaştığı sırada duran özel halk otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını kullanmak isteyen hemşire Tolgahan Karadaş kimliğini gösterdi. Kimliğini ibraz etmesine rağmen hemşire Tolgahan Karadaş, kendisine inanmayan otobüs şoförü tarafından ,' Erkekten hemşire mi olur?' dediğini öne sürdü. İddiaya göre, kendisini kandırdığını iddia eden otobüs şoförü bir sonraki durakta otobüsü durdurup kapılarını açarak Hemşire Tolgahan Karadaş'tan inmesini istedi. Şoförün tepkisi ve söylemleri karşısında rencide olan sağlık çalışanı daha fazla dayanamayarak otobüsten inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen hemşire Karadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masayı arayarak şoförden şikayetçi oldu.

ERKEKTEN HEMŞİREMİ OLUR DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atıldığını söyleyen Tolgahan Karadaş," Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Alibeyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir halk otobüsü durdu, ben de bindim. Kimliğimi göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim. Elimden kimliğimi almaya çalıştı, bakacağım dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Bende 'bu şekilde devam ederseniz sizi şikayet edeceğim' dedim. Daha sonra otobüsü durdurarak kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet ediyorsan et' dedi. Ben de inmeyeceğimi söyledim, '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmuşum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim' dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi kendine konuşmaya devam etti. Bende aklında soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak resme bak birde bana bak' dedim. Hatta arkadaki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de daha fazla dayanamayarak sonraki durakta indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü arayarak şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIKÇILARI ALKIŞLARKEN KARŞILAŞTIĞIMIZ TAVIR BİZİ ÜZDÜ

Dünya sağlıkçıları alkışlarken karşı karşıya geldiği tavırdan dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Karadaş," Pandemi çıktığından beri gönüllü olan ilk hemşirelerdenim. Eşim ve kızımı sadece uzaktan uzağa görebiliyorum. Kucağıma alamıyorum. Bizim fedakarlıklarımıza rağmen birkaç kendini bilmezin bunları yapması, dünya sağlıkçıları alkışlarken bir kişinin benim insanlık ve meslek onurumu gerçekten kırmıştır. Üzüldüm ancak başka bir şey gelmiyor elimden. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını, idari yaptırımların uygulanmasını istiyorum. Bu davranışlar bizim insanlığa karşı göstermiş olduğumuz emeği boşa çıkartıyor, hevesimizi kırıyor" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi'nden ATM uyarısı
31 Mart 2020 13:06		 ABD, aşıyı Eylül'e kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacak
31 Mart 2020 12:09
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 786 bini geçti
31 Mart 2020 10:09		 Koronavirüsü umursamayan iki ülke
31 Mart 2020 08:59
DSÖ: Hasta değilseniz maske takmayın
31 Mart 2020 08:16		 Beş bin biyolog talimat bekliyor
31 Mart 2020 07:55
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
31 Mart 2020 06:59		 Prof. Ceyhan: Tedbirlere uymazsak, durumu kontrol edemeyiz
30 Mart 2020 20:47
Vaka sayısının artış hızı durdu ama ölümler artabilir
30 Mart 2020 20:09		 Sağlık Bakanlığı: 37 vatandaşımız hayatını kaybetti
30 Mart 2020 19:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:56 - AYM de başvuru sürelerini 30 Nisan'a kadar durdurdu13:55 - 1000 TL'lik yardımı kimlerin alacağı netleşti13:53 - Fransa da bağış kampanyası düzenleyecek13:49 - Fenerbahçe'de 65 kişinin testi negatif çıktı13:42 - Umre dönüşü karantinaya alınan 293 kişi evlerine gönderildi13:37 - Restoranda koronavirüs önlemi: dezenfekte kabini13:36 - Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeli, 2020/5 KPSS'ye başvuru yapmamalı!13:29 - Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı13:28 - TOBB Başkanı'ndan işletmelere 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı13:21 - Antalya'da Nisanda su sayaçları okunmayacak
13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:17 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 211. gününde sürüyor13:09 - Konya Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerine 2 ay suyu ücretsiz verecek13:06 - Bilim Kurulu Üyesi'nden ATM uyarısı13:05 - TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından 'el yıkama' şakıları13:04 - İnfaz düzenlemesi öğleden sonra TBMM'ye sevk ediliyor12:53 - Uğur Eğitim Kurumları 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açacak12:44 - 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim yorumu
Soner Yalçın'a 'Herkes senin kadar zengin değil' tepkisi
Covid-19'dan vefat edenler, nereye defnedilebilir?
'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı
Ücretli öğretmenler için görüşme başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 1
27.03.2020 millet camii cuma namazi 1
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
ücretsiz izindeki öğretmenlerin göreve dönme istekleri 2
hernan crespo 3
Kumkuat 3
yardım kampanyaları 3
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam