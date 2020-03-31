Konya Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerine 2 ay suyu ücretsiz verecek
|31 Mart 2020 13:09
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, su fiyatlarında indirim yapılacağını, bu süreçte işsiz kalanlardan 2 ay su faturası alınmayacağını, evsizlerin de otellere yerleştirileceğini bildirdi.
Altay, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, içinde bulunulan süreçte Konyalılara "Tam destek" diyerek bazı kararlar aldıklarını belirtti.
Su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekerek önemli bir indirimi hayata geçirdiklerini duyuran Altay, "Ayrıca, iş yeri kapanan esnafımızın evinde kullandığı su için iki ay ücret almayacağız. İş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşerilerimizin de evlerine 2 ay suyu ücretsiz vereceğiz. İş yeri kapanan esnafımıza sosyal destek sağlayarak rahatlatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Altay, koronavirüsten korunmaları amacıyla şehirdeki evsizleri otelle yerleştireceklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, esnaf bilgi sistemine kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay su faturası göndermeyeceğiz. Bu süreçte iş yeri kapandığı için işsiz kalan özellikle gündelik yevmiye ile geçimini sağlayan hemşehrilerimize sosyal destek sağlayacağız. Mübarek ramazan ayı ve öncesinde ihtiyaç sahibi hemşerilerimize sağladığımız sosyal desteği artıracağız. Bu dönem su kesintisi yapmayacağız, suyu kesik olan abonelerimizin suyunu açacağız."
Öte yandan, salgın dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayanlar için "Konya için iyilik vakti" yardım kampanyası başlattıklarını da açıklayan Altay, yardıma muhtaç vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü kurmayı amaçladıklarını belirtti.
Altay, bu süreçte şehirdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyenlerin "www.konya.bel.tr" internet adresinden başvuru yapabileceğini duyurdu.
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