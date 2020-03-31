1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile Bakanlığı, bekleyen işçi adaylarını işe başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mülakatı kazanan işçileri göreve başlatıyor
 31 Mart 2020 17:23
Yazdır
Aile Bakanlığı, bekleyen işçi adaylarını işe başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mülakatı kazanan ve bekleyen işçi adaylarını göreve başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 yılının Kasım ayında 1000 işçi almak için ilana çıkmıştı. Sözlü sınavları yapılan adaylar, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un onay vermesini bekliyordu.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeli, 2020/5 KPSS'ye başvuru yapmamalı!
31 Mart 2020 13:36		 Bir çok işlemi geç sonuçlandıran Çalışma Bakanlığı, atama izinlerini de geç duyurdu
31 Mart 2020 11:20
Adaylar, ÖSYM'den ertelenen sınavlar için, sınav merkezi değişikliği hakkı talep ediyor
31 Mart 2020 09:34		 Üniversiteden, 'akıl dışı' akademik personel alım ilanı!
30 Mart 2020 16:51
Balıkesir Üniversitesi başvuruyu sınırlandıran öğretim görevlisi ilanlarında ısrar ediyor!
28 Mart 2020 10:03		 Tarım Bakanlığı'nda personel atama takvimi netleşti
27 Mart 2020 11:47
Simülasyonlu KPSS 2020/5 robotu yayında
26 Mart 2020 11:10		 KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
26 Mart 2020 10:05
14 bin işçi alımına başvurular başladı
26 Mart 2020 09:46		 14 bin işçi alımında, unvan bazında dağılım açıklandı
25 Mart 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Bakanlık verileri açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı19:45 - 112'yi arayıp yardım istedi, 112 ekibine dehşeti yaşattı19:40 - DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz19:33 - Bu yalana inandı, evdeki altınlarını elleriyle teslim etti19:28 - Yurt dışından gelen 332 kişi Bursa'da karantinaya alındı19:25 - Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı19:23 - Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu19:22 - ABD'de bir Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti19:14 - İtalya'da son 24 saatte 837 kişi hayatını kaybetti19:12 - Bakan Albayrak: Mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk
19:10 - 65 yaş üstü ve kronik hastalar hekimlerle eşleştirilecek19:04 - 6 bilim insanı covid19 için 45 gün süre ile karantinaya girdi18:57 - MEB, cerrahi maske makinesi üretti18:55 - Hazine üç ayda toplam 82 milyar lira borçlanacak18:50 - Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!18:48 - Veliler için 11 altın öneri, yetişkinler ne yapmalı?18:47 - Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi18:39 - 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hamile kadın Korona'dan vefat etti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
1000 TL'lik yardımın kimlere ve ne zaman ödeneceği netleşti
Ak Parti açıkladı: 5 suç, infaz düzenlemesinin kapsamı dışında tutulacak
Valinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
TV'lerde virüsten korunma yollarını anlatan isim, virüse yakalandı
Yeni koronavirüs araştırması: Vakaların yarısı Hayalet Pozitif
Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler
'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten atıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
haluk levent 3
luke sikma 1
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
kenan sofuoğlu 2
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
yardım kampanyaları 5
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 4
müge anlı'nın doktorlara sitem etmesi 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam