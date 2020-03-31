Aile Bakanlığı, bekleyen işçi adaylarını işe başlatıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mülakatı kazanan işçileri göreve başlatıyor
|31 Mart 2020 17:23
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mülakatı kazanan ve bekleyen işçi adaylarını göreve başlatıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 yılının Kasım ayında 1000 işçi almak için ilana çıkmıştı. Sözlü sınavları yapılan adaylar, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un onay vermesini bekliyordu.
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