Sivas'ta 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Sivas'ın Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının halkın hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere, Yıldızeli ilçesi Üyük köyü ve Koyulhisar ilçesi Kurşunlu ve Yağcılar köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerinde de 2 gün önce karantina kararı alınmıştı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Doğanşar İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Darıkol köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylülerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere köye her türlü giriş-çıkış yasaklanmıştır." denildi.

Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 9'a yükseldi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca ve Gökçekaş, Yıldızeli ilçesinin ise Üyük köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.