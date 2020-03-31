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Zonguldak'ta bir mahalle karantina altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Velibeyler köyü Merkez Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
 31 Mart 2020 22:29
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Zonguldak'ta bir mahalle karantina altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Velibeyler köyü Merkez Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Velibeyler köyündeki koronavirüs vakasıyla bağlantılı olarak temaslı kişilerin hastalığı yayma tehlikesine karşı, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla Merkez Mahallesinde karantina kararı alındığını belirtti.

Saat 21.00 itibarıyla mahalleye giriş çıkışların 14 gün yasaklandığını duyuran Altay, şunları kaydetti:

"Değerli halkımızı bir kez daha alınan tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Büyük şehirlerdeki Devrekli hemşehrilerimiz lütfen bu dönemde gerekmedikçe ilçemize gelmesinler. Hareketlilik ne kadar az olursa bu hastalığı kontrol etmek o kadar kolay olacaktır. Köylerdeki ve merkezdeki vatandaşlarımız da mümkün olduğunca evlerinden çıkmasın."
Anadolu Ajansı
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