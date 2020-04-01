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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 01 Nisan 2020 09:47
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,62606,6270
Avro7,29307,2940
Sterlin8,17508,2160
ANKARA
ABD Doları6,59006,6400
Avro7,26507,3450
Sterlin8,11108,2600
Anadolu Ajansı
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