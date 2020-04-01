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Valilikten 'İkinci bir uyarıya kadar evlerinizden çıkmayınız' uyarısı

Edirne Valiliği bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurarak vatandaşların zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.
 01 Nisan 2020 15:17
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Valilikten 'İkinci bir uyarıya kadar evlerinizden çıkmayınız' uyarısı

Edirne Valiliği bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurarak vatandaşların zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.

Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlardan ikinci bir uyarıya kadar dışarıya çıkmaması istenen açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz." çağrısında bulunuldu.

Öte yandan polis ve belediye ekipleri de bazı mahallelerde anonslar yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Ajansı
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