İmamoğlu yapmayınca Bakanlık Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmaya başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İkiteli Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmaya başladı
|01 Nisan 2020 17:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İkiteli Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayı kabul etmemişti.
Bunun üzerine Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolu Bakanlığın yapacağını belirtmişti.
Yapılan açıklamanın ardından Bakanlık, İkitelli şehir Hastanesi'nin yolunun yapımına başlandığını duyurdu.
Hastanenin Mayıs ayında açılması planlanıyor.
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