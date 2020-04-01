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Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak.
 01 Nisan 2020 17:12
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Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren ödeme yapılacağını bildirdi.

Selçuk, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Ücretli öğretmenlerin maaş ödemelerine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Maliye Bakanlığıyla ortak çalışma yapıldığını hatırlattı.

Teknik çalışmaların sonuna gelindiğini bildiren Selçuk, "Ücretli öğretmenler uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürerek ücretlerini almaya devam edecek. Bu, bugünden itibaren olmayıp uzaktan eğitim başladığı günden itibaren geçerli. Bu karar bugün alındı ama geçmişe yönelik olarak ücretleri kesilmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, ücretli öğretmenlere verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Selçuk, ücretli öğretmenlerden öğrencilerini takip etmelerini, iletişime geçmelerini, ödevlerini kontrol etmelerini istedi.

Uzaktan eğitime ilişkin bilgiler de veren Selçuk, bu konuda gerekli adımlar atılarak üç televizyon kanalı kurulduğunu, aylarca sürebilecek çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını ifade etti.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak yayıncılık yapmaya başladık." diyen Selçuk, ilk kez kamera karşısına geçen öğretmenlerin ellerinden geleni yaptığını anlattı.

Selçuk, "Salgından dolayı herkes evde kalırken gönüllü yüzlerce öğretmenimiz kendi çocuklarını, evlerini bırakıp stüdyoda çekim yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Uzaktan eğitimde ulusal düzeyde, bütün öğrencilere hitap edebilecek çalışmayı yapan az sayıda ülke olduğunu, bunlar arasında Türkiye'nin de bulunduğunu vurgulayan Selçuk, Çin'den sonra dünyada Türkiye'nin ikinci konumda yer aldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin kalitesinin artırılacağına, daha yenilikçi yaklaşımlar sergileneceğine, bu konuda güzel eleştiriler de alındığına işaret etti.

- "EBA'nın altyapısı güçlendiriliyor"

Okulların açılmasının planlandığı 30 Nisan sonrası için Bilim Kurulu'nun önerileriyle karar alınacağını ifade eden Selçuk, EBA'nın altyapısının güçlendirilmesine ilişkin çalışma yapıldığını söyledi.

Uzaktan eğitimde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının da başlayacağını hatırlatan Selçuk, İstanbul'da 800, Ankara'da 500 canlı sınıf uygulamasının pilot çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ziya Selçuk, özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin bu uygulamayla öğretmenleriyle yüz yüze ders işleyebileceğini dile getirdi.

Selçuk, uzaktan eğitime hiçbir ülke cesaret edemezken Türkiye'nin bunu gerçekleştirdiğini, eleştirilerin toplandığını, öğrencilerden de geri bildirim alındığını anlattı.

Sınava girecek öğrencilerin "soru çözüm saati" gibi uygulama istediğini ifade eden Selçuk, geri bildirimlerin heyet halinde Ankara ve İstanbul'da değerlendirildiğini dile getirdi.

- Velilere destek için rehberler hazırlandı, çağrı merkezi kuruldu

Koronavirüs nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde velilerin desteğe ihtiyacının bulunduğunu belirten Selçuk, bunun için videolar ve kitapçıklar hazırlandığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek hizmetleri kapsamında, koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla hazırlanan "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" çalışmalarına da değinen Selçuk, bu rehberleri okuyan anne babaların çocuklarına yardım edebileceklerini anlattı.

Bu süreçte öğretmenlerin öğrencileriyle irtibatını sürdürmesini de önemsediklerini vurgulayan Selçuk, ayrıca anne babanın çocuğunda öğrenme süreciyle ilgili ya da kapalı alan nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel davranış problemleri karşısında rehber öğretmenlere danışma ihtiyacının bulunabileceğine işaret etti.

Bu amaçla 81 ile hizmet verecek şekilde "444 0 632- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" oluşturulduğunu belirten Selçuk, "Velilerimiz isterlerse çocuklarıyla ilgili konularda rehber öğretmenlerimizle irtibat kurup görüşebilirler. Evde kapalıyken çıkıp bir uzmana danışmak mümkün olmayabilir. Bazı konularda kısıtlar yaşanabilir. Kurduğumuz hatla psikososyal destek anlamında velilerimize yeni bir kapı açmak istedik." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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