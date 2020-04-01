Sağlık Bakanı ağlayarak açıkladı: 601 sağlık personeli var
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.
|01 Nisan 2020 20:18
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı bir soru üzerine, dünyada koronaya yakalanan sağlık personeli sayısının %10 civarında olduğun ancak Türkiye'de durumun daha olduğunu belirtti. Bakan Koca sesi titrereyek ve ağlayarak "bu sayıyı açıklamak istemiyorum" dedi ama koronaya yakalanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu belirtti.
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