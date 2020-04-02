Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar
|02 Nisan 2020 13:36
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ARTVİN
Artvin'de bir ilçe merkezi ve bir köy karantinaya alındı
Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi.
Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlıkça alınacağı ifade edilen açıklamada, Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılacağı vurgulandı.
Açıklamada, kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olması, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesi, aksi durumların kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.
Alınan karar doğrultusunda Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş geliş tüm yollarda kontrol kolluk birimlerince sağlanarak kaymakamlığın gerekli gördüğü yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Borçka ilçesinde köyler arası geçiş, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalar, mahalle ve köyleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildi.
Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu vali yardımcısının veya ilgili ilçe kaymakamının onayıyla istisna tutulacak. Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayıyla karantina kurallarından istisna tutulacak."
ORDU
Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.
İlçenin Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde, çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında kişiler bulunması nedeniyle bu yerleşim yerinde salgının kontrol altına alınması amacıyla bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Kazancılı Küme Evleri mevkisinin giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.
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