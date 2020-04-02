1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar

Bugün de ilçe, köy ve mahallelerden koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alma haberleri geliyor.
 02 Nisan 2020 13:36
Yazdır
Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar

ARTVİN

Artvin'de bir ilçe merkezi ve bir köy karantinaya alındı

Artvin'de Borçka ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi.

Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlıkça alınacağı ifade edilen açıklamada, Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılacağı vurgulandı.

Açıklamada, kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olması, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesi, aksi durumların kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş geliş tüm yollarda kontrol kolluk birimlerince sağlanarak kaymakamlığın gerekli gördüğü yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Borçka ilçesinde köyler arası geçiş, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalar, mahalle ve köyleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildi.

Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu vali yardımcısının veya ilgili ilçe kaymakamının onayıyla istisna tutulacak. Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayıyla karantina kurallarından istisna tutulacak."

ORDU

Ordu'da bir mahallede karantina uygulanıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

İlçenin Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde, çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması, yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında kişiler bulunması nedeniyle bu yerleşim yerinde salgının kontrol altına alınması amacıyla bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Kazancılı Küme Evleri mevkisinin giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 11:09		 Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
02 Nisan 2020 11:04
ABD, 100 bin ceset torbası temin etmeye çalışıyor
02 Nisan 2020 10:29		 Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 23:11
İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
01 Nisan 2020 22:01		 Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 21:56
İstanbul Valisi: İlimizde 8.852 vaka ve 117 vefat var
01 Nisan 2020 21:23		 Bakan Soylu: Şehirlerden şehirlere gitmeyin
01 Nisan 2020 20:36
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
01 Nisan 2020 20:14		 Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da
01 Nisan 2020 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar13:28 - Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması13:25 - Koronavirüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu13:22 - Koronavirüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi13:19 - 'Koronavirüs ile mücadelede 88 ülke ekipman desteği talep etti'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt peçete' uyarısı13:07 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı13:03 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a yükseldi12:58 - İspanya'da korkutan bilanço: Son 24 saatte 950 ölüm gerçekleşti
12:58 - Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı12:56 - İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı12:44 - Bu da gerçekleşti, Whatsapp'tan kız istediler12:43 - Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı12:31 - 5 siyasi parti yetkilisi infaz düzenlemesi için bir araya geliyor12:24 - Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile 'evde kalın' videosuyla bisiklet kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
En az vakanın olduğu ilk beş il
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fatih Portakal'ın Yerel Hükümet ifadesini kullanması 2
Fransa'nın bağış kampanyası başlatması 2
haluk levent 2
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 2
corona virüs vaka sayısı 1
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 3
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 4
1 nisan şakası 5
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam