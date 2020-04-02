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Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz koronavirüs salgınından hayatını kaybetti
 02 Nisan 2020 11:09
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Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz koronavirüs salgınından hayatını kaybetti

Dün de Koronavirüs'ten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetmişti.
Memurlar.Net
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