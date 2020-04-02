Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz koronavirüs salgınından hayatını kaybetti
|02 Nisan 2020 11:09
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