Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması ertelendi
|02 Nisan 2020 15:10
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Borsa İstanbul, "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi" ve 'BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması" projelerinin uygulanmasının sırasıyla 6 Temmuz ve 27 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, daha önce, BISTECH Sistemi'nin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürümün 13 Nisan'da canlı ortamda devreye alınacağı ve 27 Nisan'da BIST Pay Endekslerinden iki sıfır atılacağının açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, söz konusu uygulamaların tarihlerinin değiştiğine dair şu ifadeler yer aldı:
"İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle,geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan gelen talepler değerlendirilerek 'BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi' ve 'BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması'na ilişkin projelerin ertelenmesine karar verilmiştir. BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi'nin 6 Temmuz, BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması'nın ise 27 Temmuz'da yapılması planlanmaktadır."
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