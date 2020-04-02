PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak.

PTT'den yapılan resmi açıklama şöyle;

Dünya Sağlık Örgütünce yüksek riskli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde salgının yayılmasının engellenmesi, vatandaşlarımız sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok tedbire başvurulmuştur.

Salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile vatandaşlarımıza yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı adı altında bir tedbir paketi yürürlüğe konulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 01.04.2020 tarihinden itibaren 81 il ve 923 ilçemizde uygulanmaya başlamıştır.

İlk etapta 2.111.000 haneye PTT aracılığıyla 1.000 TL ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın (PTT) ortak değerlendirmeleri sonucunda;

oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahsekonu ödemeler yapılmayacaktır.

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.