Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2020

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2020

Yıllık en düşük artış %2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2020

Aylık en yüksek azalış %1,91 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2020

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,65, aylık %0,77 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.