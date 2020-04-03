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Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!

Yeni kurulan Kayseri Üniversitesinin idari personel ihtiyacını karşılamak amacıyla tahsis edilen sözleşmeli personel kadrolarına özel sertifika ve katılım belgesi şartları yazılınca 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
 03 Nisan 2020 15:31
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Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!

Hatırlanacağı üzere, "KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İSTEDİĞİ KİŞİYİ ALABİLMEK İÇİN SERTİFİKA ŞARTLARINI ÇOK ABARTTI" başlıklı 26 Şubat 2020 tarihli haberde; Kayseri Üniversitesi tarafından ilan edilen 27 sözleşmeli personel pozisyonunun hepsinde sertifika ve katılım belgesi şartının arandığını, merkezi alımda kadro sayısının her geçen gün azaldığı şu dönemlerde, sözleşmeli personel ilanlarının KPSS puanı olan herkesin başvurusuna imkan verecek ölçüde geniş katılımlı ve rekabeti sağlayacak düzeyde olması hususunda kamu idarelerinin hassasiyet göstermesi gerektiğini gündeme getirmiştik.

Daha sonraki günlerde, bu ilanın sonuçlarının nasıl olduğuna ve söz konusu pozisyonlara atanan adayların KPSS puanlarına baktığımızda; tam da tahmin ettiğimiz gibi bir durumun ortaya çıktığını üzülerek gördük.

Şimdi size aşağıdaki tablodan ilgili üniversitenin sertifikalarla dolu ilan şartlarını ve kazanan adayların KPSS puanlarını yan yana koyalım. Siz de elinizi lütfen vicdanınıza koyarak yorumlarınızı yapın.

Kazanan adaylara şöyle bir baktığımızda; yerleşenler arasında en yüksek KPSS puanının 77.436, en düşüğünün ise 50.118 olduğunu görüyoruz. 50.118 puanla başarılı bulunan adayın şartlarına baktığımızda "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA VERİLEN ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ ALANINDA EN AZ 100 SAATLİK SERTİFİKAYA SAHİP OLMAK. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİNE SAHİP OLMAK" özel şartlarını görüyoruz. İlk haberimizde de dile getirdiğimiz üzere, "KATILIM BELGELERİ" bir günlük hatta saatlik düzenlenen eğitimlere katılarak alınacak kadar basit düzeyde belgelerdir. Herhangi bir sınava ve denetime tabi tutulmaksızın, başvuru yapanların gerçekten o konuda bilgisi ve yetkinliği olup olmadığını ölçecek tarzda değildir!

Diğer taraftan, 2019/2 KPSS merkezi yerleştirme istatistiklerine baktığımızda; lisans düzeyinde 53 bin 351 adayın tercih yaptığını, sonucunda ise sadece 1 bin 131 adayın yerleşebildiği görülmektedir. Maalesef, her geçen yıl kadro sayısının bu derece azalması sebebiyle, 85-90 KPSS puanlarıyla insanlar yerleşememektedir. Ancak, bir takım kişilerde "etkili ve yetkili tanıdıkları" olduğu için kurumların sözleşmeli personel alımlarında anlamsız sertifika ve katılım belgesi şartlarıyla 50 KPSS puanıyla memur olmaktadır.

Şimdi buradan soralım. Ülkemizde KPSS gibi memuriyete girişte en temel başarı kriteri varken, yüksek KPSS puanlı adayların önlerine nereden alındığı belirsiz sertifika ve katılım belgesi şartları koyarak, 50 puanlı kişileri memur yapmak hangi vicdana ve adalete sığmaktadır?

Siz insanlara devlette işe girmenin yolunun üniversitenin rektöründen, sivil toplum kuruluşu başkanlarından, parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerinden geçtiğine dair bir sistem işletirseniz ve bundan da herkes memnun olur itiraz etmezse, bu ülkede torpili hiçbir zaman bitiremezsiniz!

KPSS'ye hazırlanıp kurslara gidip bin bir türlü emek verin insanların ahını alanlar bundan haberdar mıdır?

Ayrıca, burada Kayseri Üniversitesini bütünüyle suçlamıyoruz, eleştirimiz ve isyanımız aslında mevcut sistemin/sistemsizliğin yarattığı bu somut örneğedir. Eleştirinin bu üniversite özelinde yapılması tamamen onların şanssızlığıdır. Son olarak, kazanan kişiler de KPSS'ye belli ki diğer adaylar kadar iyi hazırlanamadılar; ama bundan sonra devletimize umarız en iyi şekilde hizmet edeceklerdir! Aksi takdirde bunun vebalinin olduğu bilinmelidir...
Memurlar.Net - Özel

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