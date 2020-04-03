Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19.30'da açıklama yapacak
|03 Nisan 2020 19:12
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