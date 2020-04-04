Terhis olan bedelliler, terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek
|04 Nisan 2020 14:46
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.
❗Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2020
❗Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin;oturduğu ilden "Seyahat İzin Belgesi"alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir. pic.twitter.com/IEojCSLLBM
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