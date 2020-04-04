Terhis olan bedelliler, terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek

BAĞIŞ YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE DOLDURTMAK DAYANIŞMAYA ZARAR VERİYOR Milli Dayanışma Kampanyasına destek olunması için bazı kurumlar personelinden, maaşından ne kadar kesinti yapılmasını istediğine yönelik dilekçe almakta olup, bu tür uygulamalar çok çok yanlıştır.