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Maria Sharapova, karantinadan sıkıldığı için telefon numarasını paylaştı

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi Maria Sharapova, corona virüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirirken, bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı.
 04 Nisan 2020 15:55
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Maria Sharapova, karantinadan sıkıldığı için telefon numarasını paylaştı

Sharapova, sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla sohbet etmek istediğini söyledi.

Dünya sporunun en başarılı figürlerinden biri olan ve Şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden koranavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

"EVDE NELER YAPTIĞINIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM"﻿﻿

"Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım" diyen Rus tenisçi, "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı. Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu.

Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.

Kaynak:Fotomaç
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