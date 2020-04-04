Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı
|04 Nisan 2020 17:04
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Çorum
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir köy ile Kargı ilçesindeki bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçeltek köyü ve Kargı ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarının Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina süresince yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar ve Kargı'nın Oğuz köyleri karantinaya alınmıştı.
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'dan Köse ilçesinin Bizgili köyüne geldiği belirlenen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bu kişinin başkaları ile temasta bulunmuş olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
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