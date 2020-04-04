1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı

Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantina altına alındı.
 04 Nisan 2020 17:04
Yazdır
Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı

Çorum

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir köy ile Kargı ilçesindeki bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçeltek köyü ve Kargı ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarının Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Karantina süresince yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar ve Kargı'nın Oğuz köyleri karantinaya alınmıştı.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'dan Köse ilçesinin Bizgili köyüne geldiği belirlenen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin başkaları ile temasta bulunmuş olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü
04 Nisan 2020 18:09		 Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27
Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar
04 Nisan 2020 16:40		 Yeni alınan tedbirler İstanbul'u sessizliğe bürüdü
04 Nisan 2020 16:29
Yasak kapsamındaki 2 bin 809 kişi Antalya'ya giremedi
03 Nisan 2020 22:34		 İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu
03 Nisan 2020 21:56
İBB'de çalışan 118 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı
03 Nisan 2020 21:53		 Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
03 Nisan 2020 21:47
'Başka ülkede yaşayamam' dedirten fotoğraf
03 Nisan 2020 21:29		 Koronavirüs temizliğinde çalışan temizlik işçilerine ikramiye
03 Nisan 2020 21:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı18:13 - Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?18:09 - İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü18:04 - Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı18:00 - KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti17:53 - Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı17:48 - Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek17:43 - İşte koronavirüsü anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar!17:37 - Uzmanından yaşlılara 'düzenli uyku' tavsiyesi17:32 - Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
17:27 - Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu17:22 - Maske ve dezenfektan sipariş etti, bitki çayı geldi17:17 - Maske, Kovid-19'un nefes yoluyla yayılmasını kırıyor17:13 - Jandarmadan 'çelik kanatlar' klibi17:09 - 'Seçimini etkilemeye yönelik istihdam' iddiasına soruşturma17:06 - ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti17:04 - Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı17:00 - Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalanmış yalan 1
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
sumak 3
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 5
hoş geldin covid-19 partisi 6
uşak valisinin şehir turu 5
parliament sinema klübü 4
peru'da corona tedbiri 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam