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'Seçimini etkilemeye yönelik istihdam' iddiasına soruşturma

Adana'da YSK tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından yarın meclis üyeleri arasında gerçekleştirilecek seçim öncesinde "oylamayı etkileyecek işe alımlar" yapıldığı iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı - Valilik:- "Belediye meclis üyelerinin iradelerini ve seçimi etkilemeye yönelik olarak organize bir şekilde meclis üyelerinin birinci ve ikinci derece akrabalarından toplam 26 kişinin 1-4 Nisan'da işe alındığı belirlenmiştir"
 04 Nisan 2020 17:09
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'Seçimini etkilemeye yönelik istihdam' iddiasına soruşturma

Adana'da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından meclis üyeleri arasında yarın gerçekleştirilecek belediye başkanı seçimi öncesinde "oylamayı etkileyecek işe alımlar" yapıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasıyla başlayan süreçte Millet İttifakı meclis üyelerinin birinci dereceden yakınlarının apar topar işe alındığı" yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarın yapılacak seçimden önce belediye meclis üyelerinin iradelerini ve seçimi etkilemeye yönelik olarak organize bir şekilde meclis üyelerinin birinci ve ikinci derece akrabalarından toplam 26 kişinin 1-4 Nisan'da işe alındığı belirlenmiştir. Ceyhan Belediyesi Personel AŞ'de 13 Mart 2020'den itibaren de bu kapsamda 51 kişinin işe alındığı, belediye yöneticilerinin kamu kaynaklarını kamu hizmeti amacının dışında şahsi siyasi amaçları ve çıkarlar için kullandıkları, 5 Nisan'da yapılacak seçimlere açıkça hile karıştırmaya çalıştıkları ve bu işe alınmaların kamuoyuna yansıması üzerine bahsi geçen 26 kişinin işten çıkarıldığı Ceyhan Kaymakamlığına gelen şikayet ve ihbarlar üzerine tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar vermişti.
Anadolu Ajansı
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