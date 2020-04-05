1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mobil bankacılık kullananlar bu olay sizin de başınıza gelebilir

Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki gencin cep telefonunu hackleyen (izinsiz giriş yapan) dolandırıcılar telefondaki mobil bankacılık uygulamasını kullanarak gencin 3 bin 250 tutarında yatan maaşını başka bir banka hesabına aktardı.
 05 Nisan 2020 10:44
Yazdır
Mobil bankacılık kullananlar bu olay sizin de başınıza gelebilir

Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki gencin cep telefonunu hackleyen (izinsiz giriş yapan) dolandırıcılar telefondaki mobil bankacılık uygulamasını kullanarak gencin 3 bin 250 tutarında yatan maaşını başka bir banka hesabına aktardı. Telefonunun bozulduğunu düşünen genç banka hesabının boşaltıldığını ise bozulduğunu düşündüğü telefonunu cep telefonu tamircisine götürdüğünde anladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki Emre Turhan isimli genç geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile oturduğu esnada cep telefonu kendi kendine uygulamaları açmaya başladı. Telefonun güç tuşuna basmasıyla yanan ekran ışığı aynı anda kapandığını gören Turhan, telefonun bozulduğunu düşünerek sabah olmasını bekledi. Ertesi gün sabah saatlerinde telefon tamircisine giden Turhan, telefonunu tamirciye bırakarak çalıştığı iş yerinden yatan maaşını çekmek için banka ATM'sinin yolunu tuttu. ATM'de hesabına bakan Turhan, hesapta 1 TL 81 kuruş olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Turhan, bunun üzerine tekrar telefon tamircisine giderek telefonunu alıp mobil bankacılık uygulamasına bakmak istedi. Ancak bu defa telefon tamircisi Turhan'a telefonunun bozulmadığını hacklendiğini yani telefonuna izinsiz giriş yapıldığını belirtti. İkinci bir şok yaşayan Turhan, bunun üzerine soluğu Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde aldı.

Yaşanan olayın farklı illerde başka kişilerin de başına geldiği ortaya çıktı

Turhan, banka hesap hareketlerini kontrol ettirdiğinde ise telefonunun bozulduğunu düşündüğü gece banka hesabında bulunan 3 bin 251 TL 81 kuruşun başka bir hesaba aktarıldığını hesabında ise sadece 1 TL 81 kuruşun bırakıldığını belirledi. Turhan'ın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan olayın farklı illerde başka insanların da başına geldiğini belirttiler.

Dolandırıcılar gencin hesabında dalga geçer gibi 1 TL 82 kuruş bıraktı

Maaşının yattığı gece hayatının şokunu yaşayacağından habersiz olduğunu belirten Turhan, "Olay gecesi arkadaşlarımla beraber oturuyordum. Bir anda telefonum kullanılamaz hale geldi. Telefonumun sadece tuş kilidi açılıyor 1 saniye olmadan tekrar geri kapanıyordu. Telefonu tamamen kapatamıyordum. Telefonun arıza yaptığını düşünerek bir şey yapmadım, sabahı bekledim. Sabah uyandıktan sonra telefoncuya gittim, telefonu tamire bıraktım. Ardından para çekmek için ATM'ye gittiğim hesabımda yatan maaşımı çekmek için. Hesabımda 3 bin 251 TL 81 kuruş vardı. Bu paranın 3 bin 250 TL'sini transfer etmişler. Herhangi bir onay kodu bana gelmedi. Böyle bir işlemi ben kendim yapmadım. Tamirciye gittiğim sıra telefonumun hacklendiğini öğrendim. Siber suçlara gittim, suç duyurusunda bulundum, bankaya yazılı dilekçe verdim. Mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum. Bu olay sadece benim başıma gelmemiş. Farklı illerde farklı kişilerin de başına gelmiş. Bu konuda yetkililerin görevini en iyi şekilde yapmasını diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beslediği sokak kedileri 'aç kalmasın' diye 112'yi aradı
05 Nisan 2020 11:20		 Ankara Valiliği, seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu
05 Nisan 2020 10:58
Nostaljik tramvay 21.00'da geçici olarak durdurulacak
05 Nisan 2020 10:12		 Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
05 Nisan 2020 10:08
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
05 Nisan 2020 09:20		 Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı
05 Nisan 2020 08:35
Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi
05 Nisan 2020 06:11		 Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
04 Nisan 2020 21:26
Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi
04 Nisan 2020 19:11		 Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı
04 Nisan 2020 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - Otomotivde ilk çeyreğin en çok satılanları belli oldu11:24 - Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi11:20 - Beslediği sokak kedileri 'aç kalmasın' diye 112'yi aradı11:16 - Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam yok11:14 - Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış11:05 - Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı11:00 - Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti10:58 - Ankara Valiliği, seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu10:50 - Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri10:49 - Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
10:44 - Mobil bankacılık kullananlar bu olay sizin de başınıza gelebilir10:41 - Adalet Bakanı Gül'den '5 Nisan Avukatlar Günü' mesajı10:37 - 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı10:31 - Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek başarılı olamayız10:18 - Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar10:12 - Nostaljik tramvay 21.00'da geçici olarak durdurulacak10:08 - Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'10:03 - İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
şu an çalan şarkı 2
uşak valisinin şehir turu 2
ilkokul numaramız 1
Murat Muratoğlu 1
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 3
parliament sinema klübü 1
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
la casa de papel 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam