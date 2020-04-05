EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
PTT'nin online alışveriş sistemi epttAVM üzerinden ücretsiz maske temin edilebileceği açıklandı.
|05 Nisan 2020 19:55
|Yazdır
EpttAVM'den yapılan açıklama şu şekilde
Değerli Vatandaşlarımız,
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.
Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
05 Nisan 2020 20:08
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
05 Nisan 2020 18:51
|Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!
05 Nisan 2020 18:46
|Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi
05 Nisan 2020 18:18
|Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
05 Nisan 2020 17:48
|Karantinadaki misafirlerden yurtlara övgü dolu sözler
05 Nisan 2020 17:25
|Genel Müdürlükten, 'Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor' haberine tepki
05 Nisan 2020 17:17
|İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
05 Nisan 2020 17:01
|Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
05 Nisan 2020 16:20
|Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
05 Nisan 2020 16:16