Evlere gidiyorsan dükkanı kapatmanın anlamı ne?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanını geçici olarak kapatıp, müşterisinin evine giden berberlere kesilen cezaların artması üzerine Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, üyelerini uyardı. Gazetemize konuşan Kara "Sağlık Bakanlığı insanlara bir metreden fazla yaklaşılmamasını istiyor. Fakat biz insanlarla bire bir temas halindeyiz. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyarak, evde kalmalıyız" dedi. Berberlerin müşteriden gelen taleplere uymaması gerektiğini vurgulayan Kara "Vatandaşımız çağırıp gidiliyorsa ne anlamı kaldı. Müşteri 24 saat çağırır. 'Tıraş et' der. Bir eve tıraşa gidip oradakilerden virüs kapmamanın bir garantisi yok. Aynı şekilde kendisinde eğer virüs varsa onlara bulaştırabilir. Kendimizi korumalıyız. Esnafımız zor durumda. En azından kira yardımı veya diğer yardımlar yapılırsa rahatlanır ve beklenir. Devletimiz bir an evvel küçük esnafa maddi yardımda bulunmalı ki berberler bu yollara başvurmasın" diye konuştu.

BU YOLLARA BAŞVURMAYIN

Oda olarak, berberleri meslekten menetme gibi bir yaptırım haklarının olmadığını ifade eden Kara "Eve tıraşa gittiği ortaya çıkan esnafa ilk olarak para cezası verilir ve uyarılır. Eğer ikinci defa aynı suçu işlerse bu defe İçişleri Bakanlığının genelgesine uymadığı için savcılığa sevk edilir. Biz esnafımıza gerekli duyuruyu yaptık. 'Bu yollara başvurmayın' dedik. Ancak kimileri dükkanının camına gazete kağıdı yapıştırıp içeride tıraş ediyor, kimisi de evlere gidiyor. Biz bunu yaparsak, tedbirlerin hiçbir anlamı kalmaz. O zaman niye dükkanlar kapatıldı ki? Doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı. Esnaftan her gün, maddi açıdan zorlandıkları yönünde şikayet aldıklarını kaydeden Kara "Berberlerimiz, randevu usulü içeride bir kişi olacak şekilde en azından birkaç saat çalışmak istiyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bakanlığa talepte bulunacağız" şeklinde konuştu.

Sefa Bilgitekin