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Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor

Ağırlıklı olarak kahvaltılarda tercih edilen kuru domatesin ihracatından yılın 3 ayında 24 milyon, domates salçasından ise 46,5 milyon dolar gelir elde edildi- Türk domatesinin kurusuna en çok ABD'den, salçaya ise Irak'tan talep geldi
 06 Nisan 2020 11:15
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Domatesin kurusu da salçası da döviz kazandırıyor

- Türkiye'de üretilen kuru domates en fazla ABD'ye gönderilirken, domates salçası ise en çok Irak tarafından tercih ediliyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin sebze meyve mamulü ihracatı yılın 3 ayında yüzde 11 artarak 375 milyon dolardan 417 milyon dolara yükseldi.

Dondurulmuş sebzeden turşuya, meyve suyundan reçele kadar birçok kalemi bünyesinde bulunduran "mamul kategorisi"nde yer alan domates salçası da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 36 milyon 800 bin dolardan 46,5 milyon dolara çıktı.

- Salçanın yüzde 80'ini Irak'a

Yaklaşık 80 ülkede yemeklere lezzet katan Türk salçasının çok büyük kısmı Orta Doğu ülkeleri tarafından tercih edildi. Domates salçasını en fazla talep eden ülke 34 milyon dolarla Irak olurken, bunu 4 milyon dolarla Almanya izledi.

Yaz aylarında güneşte kurutulan ve ağırlık olarak kahvaltılarda tercih edilen kuru domatesin ihracatı ise yılın 3 ayında yüzde 12 artarak 21 milyon dolardan 24 milyon dolara çıktı.

Kuru domates ihracatında ilk sırada 3 milyon 600 bin dolarla ABD yer alırken, bu ülkeyi 3 milyon 400 bin dolarla İtalya ve 3 milyon 200 bin dolarla Almanya izledi.

- "Mamul ihracatının oranı artıyor"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin ihracatının kilogram başına değerini artırmak için katma değerli ürünlere yöneldiklerini söyledi.

Klasik ihraç ürünlerinin yanına yenilerine de hızla eklediklerini ifade eden Uçak, "Ürünlerimizi ihraç ederken ne yaş meyve sebzeden vazgeçiyoruz ne de mamulü ikinci plana atıyoruz, hatta son yıllarda toplam ihracatımız içinde mamullerin oranı giderek artıyor. Bunun daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Salçanın daha çok doğu kültüründe yemeklerde kullandığından dolayı Irak pazarında daha çok tercih edildiğine işaret eden Uçak, "Kuru domates ise ABD'de kahvaltıları süslüyor, İtalya'da pizzaları ve makarnaları. Salça ihracatında son yıllarda Japonya'ya bir artış gözleniyor. Ocak-mart döneminde Japonya'ya 2 milyon 400 bin dolarlık salça ihraç ettik." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde herkesin evde kalması gerektiğine değinen Uçak, "Evde kalıyoruz ama ihracattan vazgeçmiyoruz. Tüm mesaimiz insan sağlığını ilk sırada tutarak Türk ekonomisine katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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